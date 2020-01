Andora, il nuovo campo da basket delle scuole di via Cavour aperto alla cittadinanza dopo l'orario scolastico

“Sono felice di poter dare agli sportivi, alle famiglie e ai ragazzi l’opportunità di utilizzare gratuitamente il campo da basket che mi auguro diventi uno spazio di aggregazione dove i giovani possano fare liberamente sport insieme – ha spiegato il consigliere Ilario Simonetta, istruttore sportivo e ultra maratoneta – Si tratta di un progetto promosso dal Comune che apre il campo ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 16.30 fino alle 19.00. L’utilizzo è libero, ma lo spazio sarà controllato e presto anche video sorvegliato per evitare usi impropri ed episodi di vandalismo. Quest’iniziativa offre anche una piccola opportunità di occupazione ed inserimento sociale: l’apertura e la chiusura del campo è realizzata grazie ad un progetto di borsa lavoro attivata dai Servizi sociali del Comune che ringrazio per la collaborazione insieme agli agenti della Polizia Locale per l'aiuto e i controlli che faranno in zona”.