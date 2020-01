Calcio, Alassio FC. Belvedere spazza via le voci: "Cattardico confermato al 100%"

Dal tardo pomeriggio di ieri sono circolati diversi rumors in merito alla posizione di Cristian Cattardico, allenatore dell'Alassio FC, dopo il 4-0 interno subito dalle vespe contro il Busalla.

A fugare le voci di esonero è intervenuto direttamente il direttore sportivo giallonero, Roberto Belvedere:

"Ho sentito anche io queste voci e posso assicurare che non hanno il minimo fondamento. Stasera ci troveremo con il mister e con lo staff per analizzare la situazione e capire insieme come poter invertire la china.

E' vero che abbiamo subito otto gol in due gare, ma da due formazioni di altissimo profilo come Sestri Levante e Busalla, capace di dimostrarsi una squadra da primi posti.

Da domenica prossima iniziano per noi gli appuntamenti fondamentali per la nostra stagione e tutti insieme, a partire dai dirigenti fino ad arrivare ai giocatori, non dobbiamo far mancare cuore e carattere per raggiungere il nostro obiettivo".