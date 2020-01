Calcio. Savona. Contatti Milano - "Bacigalupo", ma al momento dal cda non sono ancora emerse novità di rilievo

Non sono ancora emerse novità rilevanti dal consiglio di amministrazione straordinario del Savona.

Ormai da diverse ore, a Milano, i vertici biancoblu si stanno confrontando per capire quale strada far percorrere al Vecchio Delfino.

Diversi contatti con il Bacigalupo sono avvenuti nel corso del primo pomeriggio senza però lasciar intuire quali tipo di decisioni verranno intraprese.

Il presidente Sgubin, giovedì scorso, aveva lasciato intendere come lo stesso cda non si sarebbe esaurito in tempi particolarmente brevi.