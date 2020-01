Vela: ripartenza alla grande per il Campionato Invernale del Ponente

Un week end perfetto per l’avvio della 44CUP Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente organizzato a Varazze dal Club Nautico Celle, dalla LNI Savona, dalla LNI Sestri Ponente e dal Varazze Club Nautico con la collaborazione della Marina di Varazze .

Sabato una bellissima giornata di sole e una tramontana all’inizio non del tutto stabilizzata ha costretto il Comitato di Regata presieduto da Roberto Goinavi a issare intelligenza in mare. Dopo poco però il tradizionale vento che caratterizza le giornate di regata migliori nel golfo di Celle non ha tradito le aspettative e stabilizzandosi, ha permesso la posa del campo e l’inizio delle procedure di partenza con una bella prova portata a termine.

Domenica, ancora ottima scelta del Comitato di regata quella di posare il campo davanti a Varazze. Dopo la partenza in orario perfetto, il grecale è andato intensificandosi fino a raggiungere raffiche di 25 nodi che non hanno comunque creato problemi alle imbarcazioni che sia in classe ORC/IRC che in Gran Crociera hanno completato la regata senza problemi mostrando tenacia e preparazione tecnica.

Il percorso a bastone e le condizioni meteo impegnative hanno offerto uno spettacolo ottimale per chi ha potuto seguire la regata da terra e divertimento puro per gli equipaggi che si sono dati battaglia.

Al termine tutti felici e contenti a ritemprarsi dalle fatiche al Bar Boma alla Marina di Varazze.

Dopo due prove è in testa alla 44CUP Winter, per la classe ORC N2O di Emanuele Chiabrera, vincitrice di entrambe le prove, segue la nuova arrivata Kyros di Roberto Fossati, mentre è terza Spirit of Nerina di Paolo Sena. Nella classe IRC prevale Controcorrente di Luigi Buzzi, al secondo posto Spirit of Nerina ed al terzo posto Just a joke di Dino Tosi.

Nei Gran Crociera conduce la classifica provvisoria Mediterranea di Marco Pierucci seguita da Bilbo di Mario Scolari e Porthos la nuova imbarcazione di Havana vela.

La classifica generale del Campionato Invernale vede ancora in testa Spirit of Nerina nella classe ORC e nella IRC e Mediterranea nella classe Gran Crociera.

Arrivederci al 1 febbraio con il secondo week end di regate del XXX Campionato Invernale del Ponente.