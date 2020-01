Basket, Promozione. La Fortitudo Pallacanestro Savona supera Pallacanestro Sestri

Vittoria per la Fortitudo Pallacanestro Savona nel recupero della 5 giornata di andata del campionato di promozione ligure, rinviata per allerta meteo a fine novembre.La partita nascondeva parecchie insidie , 3-4 assenze pesanti e soprattutto la mancanza del ritmo partita per quasi un mese dopo le feste natalizie, oltre ovviamente agli avversari arrivati al palasport Pagnini determinati e agguerriti. I ragazzi partono subito con una difesa aggressiva che permette parecchi palloni rubati e contropiedi non tutti finalizzati però, portando un eccessivo numero di palle perse con errori e passaggi banali sbagliati.Nonostante tutto, gli avversari son in difficoltà a tenere il ritmo biancoblu, e subiscono subito un parziale di 15-20 punti.Dopo l'intervallo , la Fortitudo si spegne in difesa, concedendo tantissimi secondi rimbalzi e penetrazioni dal centro, e il Sestri quasi senza accorgersene si porta a 5 punti di distacco,ma all'inizio dell'ultima frazione, i biancoblu ritrovano la vena realizzativa in attacco e puniscono la zona degli avversari con triple e piazzati da fuori, riportando il divario sulla doppia cifra, che resterà praticamente fino al 40 esimo.Finisce 81-69, settima vittoria consecutiva per la Fortitudo, importante per la classifica e per il morale in previsione del match di venerdì sempre in casa contro la Juvenilia Varazze (venerdi 24 ore 21.15)