Calcio, Juniores d'Eccellenza. Mister Brignone analizza il pareggio della sua Cairese con il Campomorone: "Il finale di gara e alcune decisioni arbitrali ci lasciano con l'amaro in bocca"

Un pareggio per 2 a 2 contro il Campomorone che non può soddisfare a pieno la Juniores della Cairese, in quanto l'Imperia, vittorioso con un poker sul Finale, a portato a cinque il margine di vantaggio sui gialloblu, che rimangono secondi in solitaria a quota 33 punti.

"Si allunga a 4 partite la striscia positiva di risultati - commenta mister Massimiliano Brignone attraverso i canali social della Cairese - anche se il pareggio con il Campomorone brucia per l'andamento degli ultimi 20 minuti e alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili . Primo tempo equilibrato contro un Campomorone ben messo in campo che mantiene il controllo della palla nella parte centrale del campo: si chiude sul risultato di 1-1, senza grandi emozioni, grazie al gran gol della distanza di Rexhai nella fase centrale del tempo e al pareggio su rigore ( fischiato per un fallo inesistente avvenuto eventualmente fuori area) a fine primo tempo del Campomorone. A inizio secondo tempo riusciamo a mantenere il baricentro più alto, spingiamo con insistenza alla ricerca del vantaggio e sfruttiamo la superiorità numerica (espulso al 70 esimo un difensore ospite per fallo da ultimo uomo su monni lanciato a rete) con Venturino che segna il 2-1 dopo una pregevole azione rifinita da monni. In vantaggio di un gol e di un uomo riusciamo a gestire discretamente il pallone ma la fortuna non è di casa a Cairo, colpiamo 2 pali, prima con Monni e poi con Moretti in meno di 5 minuti. Al minuto 85 pareggia il Campomorone direttamente su punizione prima del nostro, purtroppo inutile, forcing finale".