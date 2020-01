Calcio, Juniores. La cronaca di Cengio - Dianese&Golfo

Cengio - Dianese&Golfo 2-4

CRONACA: Partita divertente e giocata su un campo pesante per la pioggia. Attaccano gli ospiti con Macaluso dopo pochi minuti che da ottima posizione manda fuori. Il Cengio reagisce e trova il vantaggio su corner in mischia. La Dianese&Golfo non ci sta e al 15' Moriano con un gran tiro appena dentro l'area pareggia. I locali rimangono in 10 ed al 28' trovano il vantaggio ancora in mischia complice di una dormita generale della difesa.

Nella ripresa la Dianese& Golfo trova il pareggio al 60' con Macaluso. Lo stesso attaccante si ripete al 70' con un gran tiro. I locali provano a pareggiare all'80' quando usufruiscono di un rigore ma è bravissimo Dell'Oriente a respingere; arriva il poker ed è Macaluso che serve Ferrara ed segna. All'87' infine rigore per gli ospiti ma Dell'Oriente manda alto.