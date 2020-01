Un pareggio per 2 a 2 contro lo Speranza secondo in classifica che deve per forza essere un punto di partenza. Perché i numeri parlano chiaro: senza vittorie sarà dura poter evitare i play out. E in casa Letimbro il successo manca ormai dal cinque novembre, nel recupero contro l'Andora. Mister Maurizio Oliva si porta a casa quanto di buono fatto nel derby e guarda con fiducia al futuro.