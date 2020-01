Calcio, Savona. La società ha pagato l'assicurazione sulla fideiussione, la concessione del "Bacigalupo" prosegue

Un primo passo è stato portato a termine.

Pochi istanti fa, da Palazzo Sisto, è arrivata la comunicazione dell pagamento da parte del Savona Fbc dell'assicurazione sulla fideiussione, necessaria per il regolare utilizzo da parte del club biancoblu dello stadio Bacigalupo.

La Prima Squadra e il Settore Giovanile potranno quindi continuare ad utilizzare l'impianto di Via Cadorna.

Ora non resta che attendere eventuali novità sul fronte del consiglio di amministrazione straordinario, convocato dal presidente Sgubin per tentare di porre in sicurezza i conti del club.