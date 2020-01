Rugby. Savona batte Pro Recco 27 a 5: il racconto e il tabellino del match

Il Rugby Savona torna in campo dopo feste e turno di riposo e batte per 27 a 5 il Pro Recco. Con l’incontro si chiude la prima parte del campionato che bizzarramente vede una coda nel doppio incontro da recuperare fra Savona e Amatori Ge. L’incontro si è sviluppato come previsto, con il Savona in costante attacco ed il Recco in copertura. I padroni di casa hanno cambiato ben otto giocatori rispetto all’incontro dell’andata e pur impegnandosi al massimo davanti al pubblico amico non sono riusciti ad impensierire il Savona, aprendo con una buona fase conclusa con la loro meta per poi scemare nelle forze e nel gioco, divenuto sempre e solo difensivo. Per il Savona un incontro necessario a ritrovare intesa ed agonismo, sviluppato ad un ritmo inferiore al solito. La squadra ha giocato un buon rugby ma il sacro fuoco dell’agonismo si è un po’ ritirato non dovendo vincere per la classifica, i biancorossi sono già qualificati alla seconda fase Promozione. Quest’anno dunque al Recco è toccato in entrambi gli incontri il ruolo di sparring partner per destare il Savona da soste oltremodo lunghe. L’incontro è partito con buon ritmo agonistico fino alla marcatura dei padroni di casa; poi l’incontro si è incanalato verso un attacco biancorosso, deciso ma cauto, ed una difesa avversaria, ordinata ma non grintosa, con pregevoli marcature e tanto fair play in campo. Per le prossime due domeniche sono previsti gli incontri di recupero con l’Amatori Genova, prima a Sant’Olcese ed il 2 febbraio alla Fontnassa. Nella storia delle due squadre il confronto è sempre stato brillante e dal tono agonistico molto elevato; quest’anno i dieci punti in palio possono portare il Savona al vertice della classifica, evento che permetterebbe una seconda fase con maggior confidenza.

Marcatori: 21’ m. Murolo (5-0); 31’ m. Filippo Serra (5-5); 41’m. Montanaro tr. F Serra (5-12); 42’ m. Sillah (5-17); II T: 7’ m. Pivari (5-22); 14’ m. Giacobbe (5-27).

Rugby Savona: Fanciulli, Filippo Serra, Paoletti, Costantino, Luca Bernat (Claudio Guida), Montanaro, Amedeo Serra, Invernale, Rando(Giacobbe),, Pivari, Tripodi (Sillah), Urbani (C), Maruca (Di Murro), Ademi, Minuto (Baccino). A disp: Fiabane, Roberto Guida, Claudio Guida. Allenatore Andrea Costantino.

Pro Recco: Gnecco, Gianrossi, Figari, Correoso, Barbieri, Tagliavini, Armijos, Conca, Salerno, Olcese, Cartoni, Ferro, Silvi, Murolo, Bolgiani. Allenatore Valerio Murolo.

Arbitro Marco Buso di Treviso.

Classifica

Fedrigari Cus Pavia 29, Savona 27 (**), Amatori Ge 20 (**), Union Riviera 9, Pro Recco 0

(*) partite da recuperare