Primi due set all'insegna delle savonesi, in grado di imporsi in entrambi i parziali per 25 a 14. Terzo set che vede un timido ritorno delle ponentine, che però non è sufficiente per prolungare la gara: finisce 25 a 21 per il Celle. Un risultato che consente al Celle Varazze di allontanarsi dalle zone calde della graduatoria, mentre le sanremesi rimangono ferme in penultima posizione.

Il video di Celle Varazze - Nuova Lega Pallavolo Sanremo 3 a 0