La novità 2020 di Stelle nello Sport è il Camp Multisportivo a Sappada (Dolomiti bellunesi) dal 5 all'11 luglio

Un’estate 2020 all’insegna dello Sport e dei Giovani. Stelle nello Sport, al fianco di ATP Camp e BIC Genova, lancia il Camp Multisportivo riservato a tutti i ragazzi tra i 6 e i 17 anni a Sappada, nel cuore delle Dolomiti, dal 5 all’11 luglio.

Una bella occasione per iscriversi a corsi di avviamento e perfezionamento per Calcio, Pallavolo e Basket, con possibilità di miglioramento del proprio bagaglio tecnico-tattico, e, al tempo stesso, nello spirito che da sempre contraddistingue Stelle nello Sport, la possibilità di entrare in contatto con tante discipline quali Atletica, Arti Marziali, Scherma, Canoa, Tiro con l’Arco, Nuoto e Orienteering.

Queste alcune delle discipline sportive già confermate dall’organizzazione, attenta a promuovere lo Sport come strumento di aggregazione, educazione ed inclusione sociale, a contatto, ora per ora, con la natura in una location davvero unica.

I punti di forza del villaggio dolomitico a Sappada-Piani di Luzza (UD), sono molteplici. Il villaggio è composto da alloggi, strutture di ristorazione e da moderni impianti sportivi: 2 campi da calcio e 2 da calcetto, Palazzetto dello sport, piscina da 25 metri, campi da basket, volley e tennis. E ancora il laghetto per canoe, la parete per le arrampicate, il percorso di orienteering, i campi da beach, la sala giochi e la discoteca privata per ragazzi. Tante attività per rendere indimenticabile il soggiorno all’Atp Camp, con montagne, boschi, prati e torrenti.

“I ragazzi avranno la possibilità di dedicarsi al proprio sport preferito, conoscere nuove discipline, fare nuove amicizie e inoltre vivere a contatto con un paesaggio di eccezionale bellezza con il massimo dell’assistenza e sicurezza garantita dal medico e dal nostro personale – afferma il responsabile Giulio Attardi - Tutte le location sono molto vicine tra loro: i ragazzi scendono dalla loro camera ed entrano subito in piscina, ritornano su e si mettono le scarpe da calcio o da ginnastica, risalgono e si cambiano per il pranzo con possibilità di scelta tra 3 primi e 3 secondi con naturalmente possibilità di variare a seconda di eventuali intolleranze o esigenze alimentari”.

La quota di partecipazione è pari a 490 euro e comprende viaggio andata e ritorno in pullman granturismo, pensione completa e accesso agli impianti, corso di avviamento e/ o perfezionamento sportivo, animazione, assistenza medica, kit rappresentanza e fotoposter del camp. Anche quest'anno, sono comprese nella quota, Corso "Primo Soccorso" e lezioni specifiche con Video-Analisi tecnico-tattica.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.atpcamp.it/summer-camp-sappada/ o contattare direttamente il responsabile del Camp, Giulio Attardi, al 3383651250.