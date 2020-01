Pallacanestro Alassio, settimana con cinque vittorie e due referti gialli

Settimana importante in casa Pallacanestro Alassio con cinque vittorie, due sconfitte e partite in tutti i settori che vedono coinvolti il sodalizio gialloblu: settore maschile, femminile e minibasket.



Iniziando dai più grandi ottima trasferta per l’ Under 18 con la PALLACANESTRO VADO dove i gialloblu giocano ottimamente i primi due quarti per poi gestire e vincere l’incontro 40-86: “Abbiamo fatto una bella partita soprattutto fino all’intervallo poi abbiamo gestito. Vorremmo arrivare ad avere l’intensità mostrata i primi venti minuti per tutto l’arco dell’incontro e speriamo di riuscirci ad arrivare”.





Vittoria fuori casa con VIRTUS GENOVA per l’ Under 16 Gold che soffre per tre quarti e allunga nell'ultimo periodo fino al 49-72 finale: “Avevamo qualche assenza e alcuni ragazzi hanno giocato portandosi dietro mali di stagione come l’influenza. Non abbiamo giocato bene ma alla distanza siamo venuti fuori vincendo meritatamente”.

Ottimo successo per l’ Under 16 femminile targate Blue Ponente che supera AMATORI SAVONA 67-49 al termine di una partita sempre condotta: “Ottimo successo per le ragazze che, non dimentichiamolo mai, affrontano questo campionato per fare esperienza e quasi interamente sotto leva. Vincere fa sempre piacere e ci godiamo questa bella prestazione”.

L’ Under 15 vince con PALLACANESTRO VADO per 65-31 e vede il debutto di un nuovo 2006 nella categoria, James: “Siamo contenti per la prestazione e per l’ennesimo debutto, segno che si può iniziare a qualsiasi età a giocare a basket. Abbiamo ben giocato e tutti sono stati protagonisti in campo.”



Le ragazze dell’ Under 14 femminile sfiorano il colpaccio a RAPALLO ma alla fine cedono 52-48 dimostrando però tanta grinta e voglia di combattere: “Avevamo di fronte una bella squadra ma le ragazze non hanno mai mollato sfiorando la rimonta fermatasi a 4 punti tornando a casa comunque contente per la bella prestazione”.





Contro la favorita alla vittoria in campionato, ACADEMY SPEZIA, l’ Under 13 femminile gioca con energia senza mai demordere nonostante il passivo di 26-74 premi le spezzine: “Sapevamo che sarebbe stata una partita impossibile però la abbiamo affrontata con il giusto spirito senza mai demordere e si sono visti ottimi segnali in vista delle prossime gare”.



Bel sabato mattina con LOANO GARASSINI nel campionato minibasket Scoiattoli 2011-12 dove i gialloblu si aggiudicano più tempi ma soprattutto danno spazio a ben quindici mini cestisti che di divertono e giocano un bell'incontro con i coetanei loanesi: “Complimenti ai giocatori di entrambe le squadre per aver dato vita a un incontro giocato nel vero spirito minibasket”.