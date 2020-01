Calcio, Pietra Ligure. Raffica di novità nel direttivo. Fabrizio Rovere nuovo supervisore del Settore giovanile, a maggio parte il rifacimento del "De Vincenzi"

Sono davvero numerose le novità che riguardano il Pietra Ligure.

Sono cinque infatti le figure pronte a entrare nel nuovo direttivo, mentre Fabrizio Rovere supervisionerà il settore giovanile biancazzurro.

Infine sono state rilevate le date per l'inizio dei lavori di rifacimento del manto in sintetico presso i campi "Val Maremola" e per lo stadio "De Vincenzi".

L’A.S.D Pietra Ligure 1956 comunica, a seguito dell’assemblea del direttivo svolta in data 14/01/20, l’ingresso nello stesso di: