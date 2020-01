Calcio, Savona: confronto serrato negli spogliatoi del Bacigalupo, ma la squadra ha deciso di allenarsi

Pochi minuti fa i giocatori del Savona sono regolarmente scesi in campo per la ripresa degli allenamenti.

La squadra si è confrontata negli spogliatoi del Bacigalupo per circa un'ora, insieme al direttore sportivo Christian Papa, rientrato dopo un mese a fianco della squadra.

Bocche cucite da parte dei tesserati, seppur da Milano non sembrano giunte novità concrete ma le consuete rassicurazioni.

Al momento l'unica certezza è l'allenamento in corso, in attesa di una presa di posizione da parte della società, per altro annunciata pubblicamente per la giornata di ieri ma non avvenuta.