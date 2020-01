Calcio, Serie D: gli squalificati e i diffidati nel girone A

PER CONSULTARE IL COMUNICATO COMPLETO CLICCA QUI

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 19/ 1/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2020

IOVINE MARCO (VADO)

Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IOVINE MARCO (VADO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI PRISCO MICHELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio di media intensità la testa di un calciatore avversario causandogli un taglio con conseguente fuoruscita di sangue.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CURCI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CASANOVA FEDERICO (FEZZANESE)

DIPPOLITO RICCARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VILLANOVA MATTIA (CASALE A.S.D.)

BENASSI MAIKOL (LUCCHESE 1905 ARL)

FALCHINI GABRIELE (REAL FORTE QUERCETA SRL)

LAZZARINI MIRKO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRONDINO LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DELL ORFANELLO UGO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

NASSANO MARCO (LAVAGNESE 1919)

KOUASSI ZAH THOMAS (PRATO SSDARL)

TOGNARELLI ANTONIO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

TISSONE ALESSIO (SAVONA F.B.C.)