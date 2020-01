Martina Carraro, una ligure che sta diventando una campionessa del nuoto

Agli Europei di Glasgow dello scorso mese di dicembre si è tolta finalmente di dosso l’etichetta di enfant prodige, probabilmente mettendosi quella di campionessa. Sì, perché l’oro agli Europei di vasca corta, giunti nella sua specialità, ovvero i 100 metri rana, cogliendo anche la medaglia d’argento nei 50 rana, alle spalle di un’altra italiana, ovvero Benedetta Pilato, fanno ben sperare perché ci sia la defintiiva consacrazione.

E gli addetti ai lavori la stanno tenendo in grande considerazione anche per le manifestazioni del prossimo futuro, pensando che possa raggiungere altissimi livelli. In effetti, scommettere su prestazioni importanti di Martina Carraro non è difficile: ci sono tanti casino online che permettono di puntare sulle varie competizioni del nuoto. Non solo, dato che propongono anche tanti altri giochi divertenti e interessanti, come ad esempio la roulette . Quest’ultimo è uno dei giochi d’azzardo più famosi, ma da qualche anno è di grande tendenza, soprattutto con la diffusone della modalità di gioco live, che sta acquisendo sempre più consensi da parte degli appassionati.

Un periodo di grande forma per la Carraro

Per la Liguria è stato un vero e proprio momento di giubilo, visto che non era mai capitato che una genovese portasse a casa una medaglia d’oro in un campionato europeo. Martina Carraro ce l’ha fatta a 26 anni, battendo nei 100 rana una sua compagna di squadra, ovvero Arianna Castiglioni, che ha dimostrato di avere i mezzi per fare una grande finale.

Sì, perché nella gara in cui la bella e brava Martina ha chiuso al primo posto, c’è stata una sua rimonta spettacolare, chiudendo in 1’04”51. Eppure, dallo scorso mese di dicembre ad oggi, la Carraro ha fatto ancora parlare di sì. Sì, dal momento che è salita un’altra vola sul gradino più alto del podio. Questa vola in occasione delle Champions Swim Series, che si sono disputate in Cina, a Shenzen, in cui la bella nuotatrice genovese ha trionfato nei 100 metri rana.

Una bella rivincita per Martina nei confronti della sua acerrima rivale, ovvero la cinese Yu. Proprio il giorno prima, infatti, l’atleta asiatica era riuscita a battere la Carraro, che poi è finita al terzo posto, dietro pure all’altra cinese Ye. La Carraro, però, ha fatto suoi anche i 50 rana, vincendo davanti alla Yu e alla Atkinson.

Alcune curiosità sulla ranista genovese

Per chi non lo sapesse, Martina Carraro ha un fidanzato, e forse era proprio inevitabile, che la disciplina del nuoto la conosce particolarmente bene. Stiamo parlando di Fabio Scozzoli, classe 1998, emiliano, nato a Lugo e che ha una particolare dimestichezza con la rana, specialità della casa. Scozzoli ha portato a casa tantissime medaglie e può vantare ben quattordici record italiani. Niente male, vero?

Ci sono anche altre curiosità che tanti addetti ai lavori e appassionati ignorano sul conto della nuotatrice genovese. Ad esempio, che adora gli animali e che non può staccarsi nemmeno un secondo dalla sua cagnolina, che si chiama Clara. Quando ha del tempo libero sono due le attività che le piace fare: andare in palestra e godersi delle belle passeggiate a contatto con la natura. Insomma, lo sport viene sempre prima di tutto, anche quando Martina è lontana dalle piscine e dall’acqua.

Una caratteristica interessante di Martina è che ama i social e li utilizza con grande frequenza. Nello specifico, è particolarmente legata a Instagram, con cui posta spesso e volentieri foto e storie legati a momenti della sua vita di tutti i giorni. Martina ha anche una sorella, che si chiama Federica, e con cui c’è un gran bel rapporto, esattamente come quello che lega il talento azzurro a tutto il resto dei componenti della sua famiglia.