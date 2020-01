Calcio, Eccellenza. Anticipo al sabato per Cairese e Finale

Sarà una sfida tutta all'interno della nostra provincia quella che andrà in scena sabato pomeriggio allo stadio "Brin" di Cairo Montenotte.

Cairese e Finale rinnoveranno infatti la loro abitudine di anticipare i loro incontri (cosa già avvenuta negli ultimi anni sia in campionato che in coppa) nella partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza.

Il match prenderà via alle ore 15:30 ed è probabile attendersi una buona cornice di pubblico vista l'importanza della posta in palio e la presenza di numerosi addetti ai lavori impegnati solo nel giorno seguente.