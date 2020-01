Il mese di febbraio è ormai alle porte, però numerose società dilettantistiche stanno ancora monitorando il mercato per poter trovare quella spinta in più per affrontare il proprio girone di ritorno.

Chi ha concluso un colpo nelle ultime ore è la Rocchettese, pronta ad annunciare l'ingaggio di Marco Giunta.

Il giocatore avrà tempo durante la sosta di integrarsi all'interno dell'organico rossoblu, prima della ripresa del campionato fissata per metà febbraio.