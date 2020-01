Giudice Sportivo, Eccellenza: due giornate a Camera, Dodero, Galleano e Latin

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA

COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956) (Infrazione rilevata da parte di un AA).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAMERA LORENZO (ANGELO BAIARDO)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

GALLEANO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)

CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

EN NEJMY YOUNSESS (PIETRA LIGURE 1956)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GRECO ALESSANDRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)

NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

RUSCA FRANCESCO (CAIRESE)

MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BUFFO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

INCERTI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARLETTI LUCA (IMPERIA)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

SCARRONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

RIGHETTI MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FARINAZZO MATTIA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BRONDI FILIPPO MARIA (ALBENGA 1928)

GARIBALDI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

MANZI LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BURDISSO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)