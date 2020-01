Giudice Sportivo, Promozione: è davvero lungo l'elenco settimanale dei giocatori squalificati

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE

A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 2/2020

COSTAMAGNA DAVIDE (DIANESE E GOLFO 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANDI DAVIDE (VELOCE 1910)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

DEGOLA MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

COLAVITO NICOLA (DIANESE E GOLFO 1923)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MANETTI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al ddg reiterate espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARBIERI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALANDRINO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FUMAGALLI ANDREA (LOANESI S.FRANCESCO)

CAROZZA JACOPO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

CANELLA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

GALLO GIUSEPPE (VENTIMIGLIACALCIO)

GUELFI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)

STAMILLA ALESSIO (CAMPOROSSO)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

SETTI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DADA SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BIANCHINO PAOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

BRUZZONE FRANCESCO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREONI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LANZALACO LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANTONELLI JACOPO (CANALETTO SEPOR)

LUFI ERALDO (DIANESE E GOLFO 1923)

TAHIRI UESLI (DIANESE E GOLFO 1923)

RROKAJ LORIS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

OSMAN MAJID (LEGINO 1910)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

OLANDA NICOLO (MARASSI 1965)

NDAO CHEIKH AHMED TI (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRECCERO ANDREA (BRAGNO)

RIZZO SIMONE (BRAGNO)

PAPARCONE MATTEO (CADIMARE CALCIO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

BARCELLONA RICCARDO (CELLE LIGURE)

SCALA LUCA (CELLE LIGURE)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMINICI ENRICO (DIANESE E GOLFO 1923)

PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

BENINATI GABRIELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)

BATTISTELLA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

BALESTRINO SIMONE (MARASSI 1965)

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)

MATAROZZO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

DIELI AARON (VALDIVARA 5 TERRE)

LALA DARLI (VALDIVARA 5 TERRE)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)