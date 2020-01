Polisportiva del Finale: E' il tennista Biagio Grammaticopolo lo Sportivo del'Anno 2019

Il 27 Dicembre 2019, si è svolta a Finale Ligure, presso l’Auditorium di Santa Caterina, la cerimonia di premiazione dello “Sportivo dell’Anno 2019”, organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con la Polisportiva del Finale ASD.

Sul palco, a premiare, gli atleti meritevoli delle società sportive finalesi erano presenti le autorità:

- Il Presidente della Consulta dello Sport Stefano Schiappapietra;

- Il Vice Sindaco del Comune di Finale Ligure Andrea Guzzi;

- L’Assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure Claudio Casanova;

- L’Assesssore del Comune di Finale Ligure Marilena Rosa;

- Il Delegato CONI per la provincia di Savona Roberto Pizzorno;

- Il Fiduciario CONI per il Comune di Finale Ligure: Prof. Salvatore Finocchiaro

- Il Presidente Onorario della Polisportiva del Finale Bruno Zupo.

A vincere l’edizione 2019, presentata da Massimo Crippa, e ad essere proclamato “Sportivo dell’Anno 2019” è stato BIAGIO GRAMMATICOPOLO, giovanissimo tennista finalese del Tennis Club Finale Ligure, che si sta affermando su grandi palcoscenici internazionali, e che chiuderà la sua stagione sportiva intorno alla 65esima posizione della classifica mondiale Under 18.

Da menzionare anche le tre TARGHE SPECIALI assegnate prima della proclamazione del vincitore:

- Targa Speciale a LE PERLE NERE DI GIUELE, società sportiva che ha ottenuto importanti riconoscimenti in ambito regionale e nazionale aggiudicandosi negli ultimi 2 anni il titolo di Campione Italiana a Squadre di Volteggio;

- Targa Speciale a ALICE CANEPA, tennista che ha iniziato la sua carriera a Finale, dove a 13 anni ha vinto il suo primo titolo italiano. Nella sua lunga carriera ha vinto 22 scudetti, conquistato la 150esima posizione nel ranking mondiale in singolo e la 95esima in doppio. In Italia è stata la n. 3 in singolo. Nel 2019 ha vinto il titolo italiano Over 40 a squadre e si è laureata Campione del Mondo a Squadre nei Mondiali Over 40 disputatisi a Miami lo scorso fine ottobre;

- Targa speciale a LOUISE MARGARETA PAULIN, atleta svedese a Finale da molti anni, che dopo aver visto una gara di bici in discesa ha detto: “io voglio fare quello”, così ha corso la sua prima gara nel 2010, si è fermata nel 2012-2013 per fare a tempo pieno la mamma di due splendide bimbe, per poi riprendere nel 2014. Il 2019 per lei è stato sicuramente un anno da ricordare per l’aver conquistato tantissimi primi posti: Rotura (New Zeland), Val di Fassa, Les Orres (Francia), Whistler (Canada), ed un secondo posto a Zermat (Svizzera). E poi, ancora, a fine settembre a Finale Ligure conquista il Rider Trophy nell’ambito del Trophy of Nation, Ma il 2019 per lei è sicuramente da ricordare per la conquista del titolo EWS MASTER WORLD CHAMPION 2019!

Ma veniamo a noi e parliamo degli atleti meritevoli delle sezioni e dei settori della Polisportiva del Finale, premiati in questa importante serata dello sport Finalese, in una sala davvero gremita di atleti, tecnici, dirigenti e genitori:

Per il settore Riviera Aquila Baseball Softball ASD:

- medaglie a “Le Aquile della Riviera”, (Arzani Lorenzo, Battaglieri Lorenzo, Battaglieri Matteo, Colla Giovanni, Firpo Maurizio, Sandrone Andrea, Scardino Andrea, Vigo Cesare), che hanno partecipato al Campionato Italiano Serie C Baseball, vincendo il girone Nord-Occidentale con la Squadra del Sanremo BC, promossa in Serie B;

Per il settore Atletica Run Finale:

- medaglie a Patrizia Scimia e Laura Vico per gli importanti risultati ottenuti nelle maratone e nelle ultramaratone e per aver concluso la 100 Km del Passatore e la Maratone de Sables (Marocco);

- TARGA PER MERITI SPORTIVI a Federico Giotti, Campione Italiano Decathlon categoria M35; Campione Italiano Libertas Disco e Giavellotto categoria M35; Campione Italiano UISP Disco e Salto in Lungo M35; Campione Italiano Disco CSI M35; 2° classificato Campionati Italiani UISP 100 metri M35; 2° classificato Campionati Italiani CSI Salto in alto e Peso M35; 3° classificato Campionati Italiani Indoor Pentathlon M35; Record Ligure Decathlon M35 e Record Ligure Pentathlon Indoor M35;

- TARGA PER MERITI SPORTIVI a Martina Giordano, Campionessa Italiana Libertas 100 metri Senior; 2^ classificata Campionati Italiani CSI 100 metri Senior; 3^ classificata Campionati Italiani CSI Salto in lungo Senior; 3^ classificata campionati Italiani UISP 100 metri Senior;

- TARGA PER MERITI SPORTIVI e medaglie alla Squadra Giovanile Femminile, (Nicole Rocca, Jazmin Achucarro, Sara Cullhaj, Vittoria Baudoino, Adelaide Bianco, Sara Baccino, Billeci Chiara, Di Crescenzo Martina e Adelaide Bianco): Campionesse Italiane Libertas, Campionesse Italiane Libertas staffetta 4x100 Cadette; Vice Campionesse Italiane categoria cadette nella 4x100 UISP; Vice Campionessa Italiana Under 10 Libertas Salto in Lungo e 50 metri;

Per il settore ASD Arte Ginnastica:

- per gli importanti risultati ottenuti ai Campionati Regionali ed ai Campionati Italiani, medaglie a: Sofia Mina, Sara Lanteri, Greta Calliku, Asia Gabossi, Elisa Corti Ivanova, Anna Ramò, Alessia Bolla, Giulia Famularo, Martina Tipoli, Federica Massa, Sveva Fasolo, Martina Pesce, Federica Baldini:

- TARGA PER MERITI SPORTIVI a Francesca Bruzzo: 5^ classificata Campionato Regionale nella classifica assoluta Livello LE – Silver; 4^ classificata Campionato Nazionale nella classifica assoluta Livello LE – Silver; 4^ classificata Campionato Nazionale –specialità cerchio Livello LE – Silver; 9^ classificata Campionato Nazionale – specialità fune Livello LE – Silver; 10^ classificata assoluta regionale al Campionato Regionale Gold individuale; Selezionata per gruppi scelti regionali anni 2009/2010/2011 – Sezione Silver e Gold; CAMPIONESSA ITALIANA nella specialità corpo libero Livello LE – Silver;

- TARGA PER MERITI SPORTIVI a Letizia Zanolla: Campionessa Regionale individuale Livello LE -Silver; 3^ classificata ai Campionati Italiani nella classifica assoluta Livello LE -Silver; 2^ classificata ai Campionati Italiani –specialità palla Livello LE -Silver; 3^ classificata ai Campionati Italiani -specialità fune Livello LE -Silver; 2^ classificata ai Campionati Italiani –specialità corpo libero Livello LE -Silver; 7^ classificata al Campionato Regionale Individuale Gold; Selezionata per gruppi scelti regionali anni 2009/2010/2011 - Sezione Silver e Gold;

- TARGA PER MERITI SPORTIVI a Andrea Carola e Carlotta Violante tecniche dell’Arte Ginnastica che, pur giovanissime, con impegno, passione e sacrificio hanno ottenuto in pochissimi anni ottimi risultati a livello regionale e nazionale, portando la loro Società, grazie alla promozione di una squadra in Serie B ed una in Serie A, alla 3^ posizione nella classifica regionale;

- Al settore ASD Arte Ginnastica , TARGA PER MERITI SPORTIVI, per gli importanti risultati ottenuti sia a livello Regionale che Nazionale;

Per la sezione Volley Team Finale:

- TARGA PER MERITI SPORTIVI alla squadra Under 14 Femminile per aver giocato una stagione ricca di soddisfazioni, per un gruppo molto giovane che ha ottenuto il titolo di Campione Territoriale 2018-2019;

- Per la sezione Volley Team Finale: TARGA PER MERITI SPORTIVI alla squadra Under 13 maschile 3Vs.3: un gruppo giovane che con grande impegno e lavoro in palestra ottiene il titolo di Campione Territoriale 2018-2019;

- Per la sezione Volley Team Finale: TARGA PER MERITI SPORTIVI alla squadra Under 14 Maschile per una stagione entusiasmante che li ha visti vincere il titolo di Campione Territoriale 2018-2019 ed arrivare ad un passo dalle Finali Nazionali;

- Per la sezione Volley Team Finale: TARGA PER MERITI SPORTIVI alla squadra Under 16 Maschile che ha giocato una nuova grande stagione; gruppo che si è nuovamente aggiudicato il titolo di Campione Territoriale 2018-2019, laureandosi Vice Campione Regionale;

- Per la sezione Volley Team Finale: TARGA PER MERITI SPORTIVI alla squadra Under 18 Maschile, un gruppo che partendo dall’attività di “palla rilanciata” nel corso di circa 10 anni ha raggiunto risultati di ottimo livello. La stagione 2018-2019 li ha portati ad ottenere il titolo di Vice Campione Territoriale accedendo alle Finali Regionali;