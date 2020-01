Podismo. anche atleti di primissimo livello al via della terza edizione del Cmp Trail Imperia

Due gare: la Long (sulla distanza di 30 chilometri, inserita nel calendario degli eventi promossi dall’International Trailrunning Association, riservata ad atleti esperti, ai “supermen” della specialità) e la Short (prova competitiva sulla distanza di 13 chilometri) hanno già fatto registrare il “tutto esaurito” o quasi.

Si tratta delle prove più importanti tra quelle proposte nell’ambito della 3a edizione del CMP Trail Imperia in calendario domenica 26 gennaio con partenza della prima delle prove, prevista alle ore 9 da Calata Cuneo (le altre partenze saranno scaglionate nel corso della mattinata) ed arrivo programmato al campo Pino Valle di Regione Baité dove sarà installato il “villaggio sportivo”: qui avranno luogo le premiazioni e si svolgeranno tutte le altre discipline previste dal programma.

Partecipazione al top quindi per le due “prove speciali” del CMP Trail Imperia, non solo nei numeri, ma anche nei nomi.



Tra i protagonisti della Long alla quale risultano iscritti atleti provenienti in prevalenza da regioni del nord Italia, ma anche dall’estero, figurano alcuni tra i migliori trailers decisi a misurarsi su un tracciato impegnativo, tecnico, ma unico nel suo genere che porterà i partecipanti dalla banchina del porto di Oneglia, attraverso la città, sino al primo entroterra visitando villaggi ricchi di storia e tradizione.

Ecco alcuni nomi: Luciano Meneghel “il metronomo” e Chiara Bertino, entrambi del CMP Trail Team, Gianluca Ghiano del Team Tornado, Massimiliano Bertini, Alberto Ghisellini, Cecilia Pedroni, Corrado Ramorino, ma anche lo scalatore, classe ’58, inglese di nascita, ma imperiese di adozione, Lorenzo Gariano,

Tra i partecipanti alla Short, prova che si snoda in gran parte sullo stesso tragitto della Long, ma che avrà un percorso più breve (13 chilometri) figurano tra gli altri il pluricampione Marco Olmo, atleta e brand ambassador del CMP Trail Team, Enzo Romeri (CMP Trail Team) vincitore della prima edizione della Long del Trail Imperia nel 2018 e secondo lo scorso anno e Giacomo Cereseto (Tornado Team).

Tra gli appuntamenti previsti nell’ambito della 3a edizione del CMP Trail Imperia figurano anche

La CMP ‘EASY’ URBAN TRAIL prova non competitiva sulla distanza di 13 chilometri, riservata a chi vuole trascorrere una giornata nella natura e cimentarsi in un percorso impegnativo, ma senza competizione;

la CMP ‘WALK’ IMPERIA, la novità di quest’anno: passeggiata enogastronomica non competitiva sulla distanza di 8 chilometri che prevede isole enogastronomiche lungo il percorso. Non presenta grosse difficoltà: si cammina su asfalto e su sentieri e non sono presenti passaggi tecnici;

la ”Mini TRAIL”, gara promozionale su distanza variabile (1 o 2 chilometri a seconda dell’età dell’atleta iscritto) con partenza e arrivo presso il campo Pino Valle di Regione Baité, riservata ai bambini dai 5 ai 14 anni. Possono iscriversi anche i genitori che potranno correre al fianco dei mini-atleti. I partecipanti potranno portare anche i loro amici a 4 zampe.

CMP MINI IMPERIA: per i giovani una giornata dedicata allo sport

In programma per i più giovani (atleti di età compresa tra i 5 ed i 15 anni) non solo la MiniTrail, ma anche la possibilità esibirsi in attività di Orienteering, Arrampicata, Basket, Tiro con l’Arco, Rugby, MiniVolley, Calcio, Mini Trail, Ginnastica Artistica e Ritmica.

I bambini/ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno provare gratuitamente le varie discipline.

E’ previsto premio partecipazione per tutti, pranzo gratuito incluso.

Alle Scuole/Società più numerose verranno attribuite tre borse di studio (da intendersi come contributi economici da spendere in attività o materiale legato allo sport) di 500, 400 e 300 Euro.



Un prologo alla kermesse lo si avrà già sabato 25 col Trekking Urbano Imperia: un percorso lungo le antiche mura dei Doria, alla scoperta degli angoli più suggestivi della città al quale è possibile partecipare gratuitamente.

Il Trekking Urbano è una forma di turismo culturale “vagabonding”, libera e ricca di sorprese, adatta a tutte le età.

Il ritrovo è previsto alle ore 14,30 presso le gru in Banchina Aicardi ad Imperia Oneglia.

IL MEMORIAL – Anche l'edizione 2020 del CMP Trail Imperia si correrà in memoria dell'amico e trail runner Piero Binelli, tra i protagonisti della prima edizione della kermesse imperiese e scomparso tragicamente nel maggio del 2018.



CMP TRAIL IMPERIA è una manifestazione a grande impatto ecologico. A tal fine è stato redatto un preciso piano di azione ambientale con grande attenzione al consumo di acqua potabile, alla gestione dei rifiuti e al trasporto di concorrenti e pubblico. Non è prevista stampa di volantini cartacei e sarà inoltre severamente vietato –pena la squalifica immediata dalla competizione– lasciare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale. Nelle zone di ristoro saranno installati appositi contenitori dove sarà possibile gettare eventuali rifiuti. In nessun posto di ristoro saranno disponibili bicchieri di plastica. Tutta la segnaletica sarà rimossa immediatamente al termine della gara.

Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza e al regolare svolgimento della manifestazione e lungo il percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e personale paramedico in costante contatto con l’organizzazione. Ambulanze con personale medico e paramedico stazioneranno in diversi punti del percorso nonché alla partenza e all’arrivo.



TRAIL RUNNING è “correre a stretto contatto con la natura” ed è un’importante occasione per far crescere il turismo sportivo nello splendido contesto della palestra a cielo aperto del Ponente ligure.