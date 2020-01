Calciomercato, Finale: ora c'è anche l'annuncio per Djibril Pare

Il comunicato del club:

L’ASD FBC Finale 1908 comunica di essersi assicurato per il prosieguo della stagione le prestazioni sportive del giocatore Djibril Pare, dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche necessarie al trasferimento.

Pare, difensore o terzino nato nel 1998 ed originario del Burkina Faso, torna in Liguria dopo una parentesi in Francia nei primi mesi della stagione corrente e dopo aver vestito in passato la casacca del Savona, e sarà a disposizione di mister Buttu a partire già dalla prossima insidiosa trasferta di sabato 25 sul campo della Cairese.

A Djibril un grande benvenuto dal mondo giallorossoblu finalese con l’auspicio di un futuro insieme che possa portare le soddisfazioni desiderate dalla società e dal giocatore.