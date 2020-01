Imperia: in occasione della partita di domenica con l'Albenga, vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro

In occasione della partita tra Imperia e Albenga, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15 presso lo stadio “N.Ciccione”, è fatto divieto a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati (es. bar, ristoranti, alimentari, etc.), ubicati nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo, di somministrare bevande alcoliche e di vendere altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00.



In allegato l'ordinanza del vice sindaco Giuseppe Fossati