IATROS: ad Albenga l'Eccellenza nella microchirurgia oculare

Se si chiede ad un cittadino quali requisiti deve avere un servizio sanitario, vi risponderà: alta professionalità, zero attesa, costi accettabili.

In un momento in cui il servizio sanitario nazionale non è in grado di provvedere ad accogliere le richieste sanitarie dei cittadini in tempi accettabili, rivolgersi ad un servizio privato diventa inevitabile.

Abbiamo sentito a questo proposito il dr. Roberto Ravera, chirurgo oftalmico di fama e di grande esperienza, direttore del centro di microchirurgia oculare IATROS di Albenga, che ha tenuto a precisare che nel suo centro le esigenze dei pazienti sono soddisfatte in maniera completa: visite oculistiche urgenti in giornata, quelle programmate al massimo entro 48 ore, interventi chirurgici 1-2 settimane dopo la visita pre operatoria.

La professionalità è garantita dall'esperienza del chirurgo, dalla presenza dell'anestesista, dalla dotazione strumentale completa. Anche i prezzi sono allineati alla filosofia low-cost delle prestazioni sanitarie.

In aggiunta al SSN, sempre più sottofinanziato e agli ospedali convenzionati, che lo saranno sempre di più in futuro, i centri privati low-cost sono destinati, anche in oftalmologia, ad occupare uno spazio sempre più ampio nell'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini.