Calcio, Eccellenza: Cairese in scioltezza nell'anticipo: Piana, Di Martino e Facello regolano un opaco Finale

CAIRESE - FINALE 3-0 (16', 31' Piana, 31' Di Martino, 78' Facello)

92' termina qui, la Cairese supera 3-0 il Finale nell'anticipo

91' ultima azione per il Finale, destro di prima intenzione di Giacomo Cavallone che chiama Moraglio all'allungo

90' saranno due i minuti di recupero

85'la partita ha ormai poco da dire, spazio ai cambi. Piana lasca spazio a Tamburello, nel finale out Faedo per Gerundo

79' esce Leonardo Pastorino, per la Cairese entra Durante

78' ennesimo scambio al limite dell'area per i valbormidesi, Facello trova lo spazio giusto per entrare, piattone destro sul palo lungo ed è 3-0

78' TRIS CAIRESE! FACELLO

78' tracciante di Saviozzi pochi passi dentro l'area, l'incrocio dei pali viene mancato per soli pochi centimetri

77' primo giallo del match, è per il neo tesserato Pare

73' secondo cambio per la Cairese, Gambetta rileva Basso

24' primo cambio per Maisano, Facello rileva Di Martino

22' sinistro in corsa di Saviozzi su schema da rimessa laterale, il pallone termina lontano dallo specchio di Vernice

16' la Cairese reclama un calcio di rigore, sul proseguo dell'azione Vernice si eleva ad evitare il 3-0 per i padroni di casa.

12' bella ripartenza orchestrata da Ferrara, lesto a innescare Cavallone. La sfera arriva sul fronte opposto a Faedo che incrocia fuori, il direttore di gara aveva

9' ancora Ferrara, questa volta su punizione dal limite, palla colpita troppo "sotto", inevitabile la conclusione alta sopra la trasversale

6' il Finale prova a mettere la testa fuori dal guscio con maggior convinzione, Ferrara va dalla bandierina, una deviazione rischia di ingannare Moraglio, ottimo però il riflesso del portiere

3' Pietro Cavallone scalda i guanti a Moraglio, destro in corsa dal vertice destro dell'area, l'estremo ex Alassio blocca a terra

2' E' sempre Cairese però, Moretti va sul fondo e va al cross, Vernice smanaccia e la difesa alleggerisce

1' addirittura quattro cambi per il Finale, sono entrati Odasso, De Benedetti, Vittori e Giacomo Cavallone, out Stefano Pastorino, Galli, Molina e Rocca

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo. Applausi scroscianti al Brin per i gialloblu

40' la Cairese in riparenza disegna calcio. Apertura di Saviozzi per Leonardo Pastorino, anche in questo caso chiuso in extremis. Grande primo tempo della squadra di Maisano

37' Stefano Pastorino salva tutto tutto su Basso. L'attaccante pecca di inesperienza facendosi recuperare dal centrale giallorosso

31' Ancora un tiro da fuori punisce il Finale. Questa volta va a giro Di Martino trovando il paro lungo.

31' DI MARTINO! RADDOPPIO CAIRESE!

23' anche Faedo tenta la sforbiciata, l'esterno non trova però l'impatto corretto con la sfera

20' Ferrara lancia Rocca con tempi pefetti, bravi entrambi a eludere la linea della Cairese. L'attaccante prova ad aprire il piattone destro, calciando però centrale. Facile la presa per Moraglio

18' tiro in alleggerimento di Pare, destraccio che scavalca la reti di protezione

16' Vernice sorpreso dalla conclusione dalla distanza del centrocampista gialloblu. L'ex portiere della Loanesi sfiora la sfera non trovando però la deviazione oltre la trasversale

15' PIANA! CAIRESE IN VANTAGGIO!

14' torna protagonista la stretta cronaca sportiva, sinistro di Damonte dai 22 metri, nessuna difficoltà per Vernice

13' il cmapo del Brin non è nelle migliori condizioni possibili. si scivola parecchio complici le piogge scese nella giornata di ieri

10' nota tattica: Cairese in campo con il 4-2-3-1 con Saviozzi sull'esterno offensivo ricordando i tempi di Pallare, Buttu risponde con il 4-4-2, con Molina in supporto di Rocca

8' Faedo sul fondo, cross in mezzo, Moraglio blocca in scioltezza

6' Saviozzi va in cielo e regala al pubblico una sforbiciata incredibile, la potenza c'è, la mira un po' meno, ma il gesto tecnico e atletico resta di altissimo profilo

3' risponde subito la Cairese! Angolo di Di Martino, colpo di testa di Doffo che esce di poco. L'azione fa il paio con un'occasione simie capitata pochi secondi prima ai giallorossi.

1' traversa immediata del Finale! Il cross di Molina si trasforma in una parabola potenzialmente al veleno per Moraglio. La trasversale salva i valbormidesi

1' si parte!

Primo tempo

Cairese: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Prato, Doffo, Damonte, L. Pastorino, Piana, Basso, Di Martino, Saviozzi.

A disposizione: Stavros, Baccino, Tamburello, Gambetta, Facello, De Matteis, Durante, Ponzo.

Allenatore: Maisano

Finale: Vernice, P. Cavallone, Pare, Galli, Szerdi, S. Pastorino, Faedo, Buonocore, Rocca, Molina, Ferrara.

A disposizione: Rossi, Odasso, De Benedetti, Vittori, G. Cavallone, Gerundo, Intili, Godea

Allenatore: Buttu

Arbitro: Failla di Genova

Assistenti: Cevasco - El Hamdlaoui