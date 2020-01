Calcio, Camporosso. Con il Celle i punti valgono doppio: "Gara dal peso specifico importante, impressionati dall'umiltà di Stamilla"

L'omologazione della vittoria sulla Loanesi ha regalato un ulteriore spunto al Camporosso, dopo il successo di domenica scorsa sul Legino.

Domani i rossoblu saranno di scena a Celle Ligure, per dare continuità al proprio cammino e cercare, contro la squadra di Palermo, ulteriori punti salvezza:

"Sarà una partita importante per entrambe le squadre - sottolinea il dirigente Pietro Lettieri - e le buone notizie arrivate dal campo e dalla giustizia sportiva potranno darci un'ulteriore spinta per affrontare una partita sicuramente importante nella lotta per la salvezza.

Da parte nostra siamo in crescita: i ragazzi non stanno lesinando energie, ma è giusto sottolineare i meriti di un grande progessionista come Alessio Stamilla. La carriera di Alessio la conosciamo tutti, ma la sua umiltà e il suo spirito di apartenenza nei confronti del Camporosso ci hanno assolutamente sorpreso. La sua presenza rappresenta per noi un fattore positivo dentro e fuori dal campo, ormai può essere considerato un camporossino a tutti gli effetti".