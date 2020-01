Calcio, Veloce. Capitan Cosentino saluta Gerundo e da il benvenuto a Tanda: "Basta poco per invertire questo trend negativo"

L'impegno che aspetta domani la Veloce non sarà certo tra i più agevoli per provare a invertire subito la rotta, ma il percorso che i granata dovranno intraprendere fino al termine del campionato è ben chiaro nella testa di capitan Andrea Cosentino.

"In primis è giusto ringraziare mister Gerundo per questi due anni insieme: siamo riusciti a toglierci delle belle soddisfazioni e siamo particolarmente rammaricati per il suo esonero. Come ha sottolineato lui stesso a questa sqaudra credo basti veramente una scintilla per invertire una china dalla quale sembra difficile poter uscire: quando inizi a perdere con una certa continuità, ancor di più se non lo meriti, è davvero complicato trovare quegli appigli per tentare di rialzarti, ma questa rosa ha dei valori importanti e un blasone di grande tradizione, un ulteriore motivo per infondere tuttel e nostre energie nella rincorsa alla salvezza.

L'arrivo di Tanda penso sia stato meditato con grande attenzione: il mister del resto conosce l'ambiente e la squadra, il che gli permetterà di calarsi in fretta nel suo nuovo compito. Noi giocatori saremo al suo fianco per conquistare insieme un traguardo difficile ma ancora alla nostra portata.

L'esordio con il Taggia? Non è la gara più morbida e non passerà dal match di domani la nostra salveza, ma fino al termine del torneo dovremo provare a muovere la classifica domenica dopo domenica".