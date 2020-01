Confermata la notizia che sconvolge lo sport mondiale. Kobe Bryant è morto in un incidente d'elicottero

Choc in tutto il mondo per la tragica scomparsa di una leggenda della basket: Kobe Bryant è morto questa sera, intorno alle 19 italiane (le dieci del mattino ora locale), in un drammatico incidente in elicottero. Lo schianto del velivolo è avvenuto a Calabasas, nella contea di Los Angeles, in California. Aveva 41 anni.

L'elicottero, secondo una prima ricostruzione, ha preso fuoco precipitando e schiantandosi contro il terreno provocando la morte per il campionissimo che ha fatto sognare milioni di appassionati vincendo cinque titoli NBA, due medaglie d'oro olimpico e una miriade di premi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente nel quale sono morte altre quattro persone.

Ecco la prima pagina dell'edizione web del Los Angeles Times: