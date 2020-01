Calcio. Albenga festeggia la prima panchina in Serie B di Simone Andreis

E' alta la tensione a poche ore dal derby contro l'Imperia, ma l'Albenga e tutta la Città delle Torri possono festeggiare la prima panchina in Serie B per Simone Andreis.

L'ex punta ingauna, che già in giovanissima età riuscì a imporsi in Prima Squadra, ha infatti collezionato la prima panchina ufficiale in Serie B con la maglia della Virtus Entella.

Ieri i levantini hanno infatti pareggiato 1-1 contro la Cremonese al "Comunale", ponendo ulteriore fieno in cascina all'interno di una stagione fino ad oggi davvero ricca di soddisfazioni.

Il prossimo passo per Andreis? L'auspicio è l'esordio in campo entro la fine della stagione, a riprova della grande programmazione che la società chiavarese ha saputo costruire nel corso degli anni.