Il derby è dell'Imperia e averlo perso al 90' rappresenta una manciata di sale su una ferita aperta per tutto l'ambiente del'Albenga.

Matteo Solari, in zona mista, non nasconde il proprio rammarico per il gol preso a fil di sirena, spiegando anche le ragioni che hanno portato a disegnare il 4-3-1-2 sceso in campo oggi pomeriggio al "Ciccione".