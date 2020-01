Calcio, Eccellenza. Carletti al fotofinish, l'Imperia fa suo il derby al 90esimo

IMPERIA – ALBENGA 2-1 (21' Capra, 90' M. Carletti - 15' Costantini)

45'+7' triplice fischio del signor Rinaldi. Imperia vince al fotofinish e conquista la seconda posizione.

45'+5' punizione neutralizzata dalla difesa imperiese che può ripartire con Matteo Carletti e Scannapieco, ma il tiro dell'ex Vado è stoppato al limite dell'area da Bambino.

45'+4' assalto all'arma bianca per l'Albenga che invade l'area imperiese. Fallo sul lato corto dell'area per Sassari che viene ammonito.

45'+3' si gioca il tutto per tutto Solari e manda in campo Metalla al posto di Anselmo.

45'+2' altra occasione per l'Imperia con Capra, stavolta Anselmo si immola a due passi dalla linea di porta e devia in angolo.

45' VANTAGGIO IMPERIA! Sassari riparte di gran carriera sulla corsia di competenza, resiste al contrasto di Balleri e conclude il suo coast-to-coast con un assist che Matteo Carletti può solo spingere in rete.

43' fallo nei pressi del centrocampo, altre proteste dalla panchina ed altro giallo per Lupo che viene così espulso.

42' Donaggio dalla destra scappa alla marcatura di Anselmo, trova sul secondo palo Sassari che calcia al volo ma regala solo l'illusione della rete ai suoi tifosi.

40' punizione spostata sul centrosinistra per l'Imperia, palla di Sancinito respinta dalla difesa ospite, Giglio si avventa sul pallone ma ne esce una conclusione debole e fuori misura.

38' azione avvolgente dei padroni di casa, Capra scarica su Sancinito ma il tiro di quest'ultimo è fuori misura.

36' resiste alla carica di Fazio Nardi, entra in area e lascia partire il tiro che però è troppo debole. Para Trucco.

35' applausi anche per l'altro ex Imperia Costantini che lascia spazio a Scalia.

33' cambia ancora Lupo: al posto di Ferrara entra Matteo Carletti. Imperia che torna all'antico col 4-4-2 come ad inizio partita.

28' gioco di sponde nell'area ingauna, alla fine Capra pesca l'accorrente Sassari che a due passi dal palo alla destra di Bambino calcia alle stelle.

24' secondo cambio per l'Imperia: fuori Martelli dentro Sassari.

22' Lupo risponde tatticamente a Solari: Carletti nell'Imperia arretra sulla linea difensiva e nerazzurri che passano al 3-5-2.

19' terzo cambio per l'Albenga: fuori Olivieri, dentro Molinari.

17' palla dalla bandierina con il solito Sancinito che trova Ferrara, colpo di testa alto.

14' cambia qualcosa il tecnico ospite: fuori un applaudito Castagna e Zola, al loro posto Di Salvatore e Figone. Albenga che ora passa al 4-3-3.

13' protesta anche la panchina ospite ora, ammonito anche mister Solari.

10' cross teso di Anselmo all'interno dell'area, Virga libera

5' partita che prosegue su ritmi molto maschi. Duro scontro tra Fazio e Olivieri, il difensore ingauno viene ammonito.

1' non ci sono cambi nei ventidue in campo che restano quelli del primo tempo e si ricomincia.

SECONDO TEMPO

45'+1' prova a lasciar partire la proverbiale "cometa" Sancinito, ma Bambino con l'ausilio della traversa manda in angolo. Ci riprova ancora dalla bandierina l'ex Albissola, si salva l'Albenga. Ed è l'ultimo pericolo prima che il signor Rinaldi mandi tutti negli spogliatoi.

45' si andrà avanti ancora per 1'.

44' corner calciato direttamente in porta da Sancinito, Bambino non si fa sorprendere ed alza in angolo. Stavolta la palla è per Donaggio, colpo di testa fuori misura.

41' combinazione un po' casuale tra Giglio e Capra con quest'ultimo che va al tiro. Palla debole e centrale per Bambino.

39' altro intervento al limite di Gargiulo su Donaggio, stavolta arriva il cartellino giallo per l'argentino.

35' bellissimo cross di Anselmo dalla sinistra, Castagna non riesce a saltare a sufficienza e deviare la sfera.

34' fallo contestato dai padroni di casa in favore dell'Albenga, a farne le spese mister Lupo che viene ammonito.

33' batte velocemente a sorpresa una punizione dal cerchio di centrocampo Sancinito e trova Capra, tocco sotto troppo debole e Bambino non si fa sorprendere.

28' calcio d'angolo conquistato da un caparbio Ferrara, palla di Sancinito sulla testa di Donaggio ma la traversa dice no. Sulla ribattuta si difende bene l'Albenga che conquista la rimessa dal fondo.

24' fallo di Fazio su Anselmo lanciato sulla corsia mancina. Ammonito.

23' Capra fermato con le cattive da Brondi. Ammonito l'ex Massese

21' PAREGGIA L'IMPERIA! Donaggio addomestica con grande forza fisica un pallone difficile all'interno dell'area ingauna, serve Capra che stavolta non sbaglia

20' Capra sradica una palla dai piedi di un centrocampista avversario, serve Giglio che però spreca calciando su Bambino, bravo in uscita.

19' cross pericoloso dalla destra, Gargiulo anticipa Donaggio e mette in angolo

15' COSTANTINI! ALBENGA IN VANTAGGIO! Punizione impeccabile per l'ex nerazzurro che non sbaglia e non esulta.

14' lancio lungo verso Castagna, fermato con le cattive da Scannapieco che viene ammonito.

13' gran giocata di Sancinito a superare la difesa bianconera e pescare Donaggio che insacca ma inutilmente. Fuorigioco segnalato dal secondo assistente del direttore di gara.

11' punizione laterale sulla destra per l'Albenga, ma la traiettoria disegnata da Costantini non trova nessun compagno di squadra. Libera l'area poi l'Imperia.

6' resta a terra Scannapieco, costretto ad uscire momentaneamente per ricevere le cure del caso.

3' ancora i padroni di casa con Capra che entra in area, sterzata sul sinistro per superare il diretto avversario e tiro che Bambino stoppa ottimamente.

1' subito pericolosa l'Imperia, ma la palla di Capra per Donaggio non passa per l'intercetto di Olivieri.

1' con un pubblico di ben altra categoria comincia la sfida.

PRIMO TEMPO

Buona domenica a tutti i lettori di rivierasport.it e svsport.it dallo stadio "Nino Ciccione" di Imperia, che torna ad ospitare quest'oggi, per la 18esima giornata del campionato ligure di Eccellenza, una sfida che si preannuncia di ben altra categoria. Sia per l'importanza della posta in palio, sia per l'accesa rivalità che da sempre divide Imperia ed Albenga.

Un occhio sarà però rivolto dalle panchine a quanto succederà a Sestri Levante: un passo falso dei corsari oggi contro l'ostico Busalla potrebbe spalancare le porte del primo posto a chi uscirà vincitore dalla sfida imperiese.

Ecco dunque le due scelte dei tecnici al fischio d'inizio:

IMPERIA (4-4-2): Trucco; L. Carletti, Virga, Scannapieco, Fazio; Martelli, Giglio, Sancinito, Ferrara; Donaggio, Capra.

A disposizione: Palmieri; Lo Sicco, M. Carletti, Sassari, Negro, nastati, Manitto, Dematteis, Minasso.

Allenatore: A. Lupo

ALBENGA (4-3-1-2): Bambino; Balleri, Gargiulo, Anselmo; Zola, Costantini, Brondi; Nardi; Marquez, Castanga.

A disposizione: Scalvini; Barisone, Molinari, Scalia, Figone, Barchi, Ruffo, Di Salvatore, Metalla.

Allenatore: M. Solari

Arbitro: di Novi Ligure