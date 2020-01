Calcio, Promozione. Tre civette stendono il Camporosso: vittoria fondamentale del Celle in chiave salvezza

CELLE 3 (35' ALTAMORE, 65' SOFIA, 83' RAIOLA) - CAMPOROSSO 0

48' Triplice fischio. Il Celle fa bottino pieno

44' Chiappori combina bene con Cocurullo e calcia a lato. Celle vicino al poker. Intanto Vallerga lascia il posto a Soto Pesce

40' Barcellona lascia il posto a Chiappori nel Celle e Rampini per Altamore

39' Raiola incontenibile sull'out di sinistra confeziona un assist rasoterra al bacio per Altamore, che, al posto di correggere in rete da pochi passi, spara alto.

38' TRIS DEL CELLE! Bellissima imbucata di Cocurullo per Raiola che dopo qualche tocco scarica in rete realizzando il goal della tranquillità. Espulso Orlando per proteste, il difensore del Camporosso reputava irregare la posizione di Raiola

35' Sofia lascia il campo, al suo posto Cocurullo

31' Conclusione apprezzabile di Damonte ma troppo centrale per impensierire il numero uno ospite

30' Piombo per Piombo nel Celle

20' RADDOPPIO DEL CELLE! La palla giunge in maniera abbastanza casuale a Sofia lasciato colpevolmente solo in area. Il diez giallorosso è freddo e porta i suoi sul 2 a 0. Tofanica per Luci nel Camporosso

14' Fallo di Barcellona, ammonito. Fuori Giunta e dentro Liezzi nel Camporosso

10' Primi dieci minuti di ripresa con il Camporosso che prova a fare la partita. Celle pericoloso in questo ultimo giro di orologio con Raiola che viene pescato bene in area ma in posizione irregolare. Secondo cambio nel Camporosso, Rotolo per Crudo

6' Cascina lascia il posto a Siberie. Primo cambio per il Camporosso

2' Come già nella seconda parte della prima frazione, mister Palermo chiede a Sofia di giocare più centrale e a Raiola da partire da posizione leggermente più defilata

1' Si riparte con gli stessi ventidue in campo

Secondo tempo

48' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Primo tempo teso e combattuto in cui c'è stato poco spazio per lo spettacolo. D'altronde la posta in gioco è alta. Dagli altri campi, infatti, giunge notizia del vantaggio della Veloce e del Legino. Momenti di tensione tra le due squadre anche al rientro negli spogliatoi.

40' Fase di sostanziale equilibrio. Il Camporosso, costretto ad alzare il baricentro, deve prestare attenzione a non concedere il fianco alle ripartenze avversarie.

35' VANTAGGIO DEL CELLE! Sofia cade in area ma per l'arbitro non è rigore. La palla però perviene ad Altamore che fa partire un gran tiro dalla destra che si insacca a fil di palo. Ammonito il portiere del Camporosso per proteste, in quanto lamentava di un fallo che sarebbe avvenuto sul nascere dell'azione vincente del Celle

33' La temperatura, non meteorologica, comincia ad alzarsi, con una serie di scontri duri ambo i lati. Metro di giudizio british per il direttore di gara.

30' Brutto retropassaggio di Vallerga che mette in moto il tridente del Camporosso. Gli ospiti sfruttano il vantaggio numerico mandando al tiro Crudo, ma Scala è attento in uscita.

25' Crudo mette in mezzo una punizione dalla sinistra. La zuccata di Piantoni da posizione defilata finisce fuori.

17' Ammonito Stamilla per eccessive proteste a seguito del primo "giallo" della gara. Prima di un corner per il Camporosso. Bonandin rimane a terra. Grandi proteste da parte del Celle: giocatori e staff lamentano un colpo al volto ai danni del loro tesserato. Allontanato anche un dirigente della panchina degli ospiti

15' Bella punizione di Crudo, che scalda i guantoni a un attento Scala

12' Corner di Vallerga. Esce male Farsoni, disturbato dal traffico in area. Il colpo di testa di Martino, forse sorpreso dall'arrivo della sfera, finisce fuori.

10' Vallerga pesca bene Sofia in area, ma la retroguardia del Camporosso recupera in fretta e gli impedisce di calciare mettendo in angolo.

5' Il Celle si dispone con il modulo 3 - 5 - 2, affidando l'attacco alla coppia Raiola - Sofia e con Vallerga in cabina di regia. Disposizione analoga per gli avversari.

3' Partenza propositiva del Celle, che cerca di fare la partita partendo palla bassa da dietro. Pressione che sfocia in un'occasione di Sofia, che calcia da posizione favorevole addosso a Farsoni. L'attaccante di mister Palermo reclama per una presunta trattenuta.

1' Camporosso incaricato del calcio d'inizio. Ospiti con la divisa rossa e blu, civette in bianco con banda orizzonatale giallorossa.

Primo tempo

Classica partita da tripla tra Celle e Camporosso. Due squadre invischiate nella dura lotta per non retrocedere e che, se si chiudessero ora le ostilità, dovrebbero prolungare la stagione affrontando le forche caudine dei play out. Per evitare una discesa agli inferi, urge un'accelerata. E la disputa odierna è l'occasione ideale: le civette potrebbero portarsi a più cinque sui rivali, mentre i ponentini infilerebbero il terzo successo di fila.

Celle: 1 Scala, 2 Cosentino, 3 Damonte, 4 Bonandin, 5 Martino, 6 Vallerga, 7 Altamore, 8 Barcellona, 9 Raiola, 10 Sofia, 11 Piombo.

A disposizione: 12 Catanese, 13 Sciandra, 14 Massa, 15 Chiappori, 16 Rampini, 17 Piombo Al, 18 Soto Pesce, 19 Cocurullo, 20 Girone.

Allenatore: Palermo

Camporosso: 1 Farsoni, 2 Piantoni, 3 Cordi, 4 Orlando, 5 Lentini, 6 Brambilla, 7 Stamilla, 8 Giunta, 9 Cascina, 10 Luci, 11 Crudo.

A disposizione: 12 Aghemo, 13 Crisafulli, 14 Rotolo, 15 Pesco, 16 Iezzi, 17 Monteleone, 18 Siberie, 19 Giglio, 20 Tofanica.

Allenatore: Luci

Terna arbitrale: Moro di Novi Ligure, con Frunza e Bisio di Novi Ligure