Calcio. Savona alla seconda vittoria di fila, De Paola esalta ancora una volta il carattere dei suoi ragazzi: "Un'impresa vincere in casa della Fezzanese, dedichiamo il successo ad Andrea Berta"

E' un Savona che, pur tra mille difficoltà, continua ad ottenere grandi risultati sul campo. I biancoblù espugnano 1-0 il "Luperi" di Sarzana battendo la Fezzanese grazie alla rete messa a segno da Disabato a metà primo tempo.

Soddisfatto mister De Paola nel post partita: "Un'impresa vincere su un campo così difficile - le parole del tecnico degli striscioni - i ragazzi hanno messo in campo cuore e determinazione, dimostrando ancora una volta grande professionalità. Nel finale c'erano sette under in campo, ma la prestazione è stata comunque di assoluto valore".

Tre punti che il trainer biancoblù ha voluto dedicare al responsabile del settore giovanile Andrea Berta (in lutto per la scomparsa del papà Gianfranco): "E' una persona che tiene davvero tanto a questi colori, la vittoria di oggi è tutta per lui".