Calcio. Serie D, che vittoria per il Vado! I rossoblù calano il tris contro una brutta Sanremese, Bruschi e Varela firmano il rotondo 3-0

VADO - SANREMESE 3-0 (48' Bruschi, 56' Varela, 86' Varela)

GAME OVER AL "CHITTOLINA": netta vittoria del Vado, che supera con un secco 3-0 una Sanremese in grave difficoltà. A decidere l'incontro le reti nella ripresa di Bruschi e Varela (doppietta)

92' super Illiante nega il gol della bandiera a De Iulis, non è proprio giornata per la squadra di Ascoli

90' cinque minuti di recupero

89' si alzano i cori dei tifosi matuziani: "Andate a lavorare". Momento molto complicato per la Sanremese, sotto di tre reti qui al "Chittolina"

88' Alessi per Varela, ultima sostituzione operata da Tarabotto

85' VARELA CALA IL TRIS E CHIUDE LA PARTITA! Sanremese in bambola, Piacentini se ne va sulla destra, mette in area la sfera per il numero dieci rossoblù che a porta sguarnita appoggia di testa in fondo al sacco

82' assolo di Piacentini verso la porta della Sanremese, l'attaccante ex Albissola guadagna un corner prezioso per spezzare i ritmi

78' si rivede in campo Piacentini, fuori tra gli appluasi l'autore dell'1-0 Bruschi

75' pericoloso il Vado in ripartenza, ma Varela, invece di servire Rotulo praticamente solo davanti a Caruso, preferisce calciare in porta trovando le gambe di un difensore matuziano

73' Tarabotto inserisce Tona al posto di Gallo

71' si divora il 2-1 Spinosa, Sanremese ancora imprecisa al momento del tiro

70' Ascoli si gioca la carta De Iulis, fuori Gagliardi

63' Scalzi appoggia sulla sinistra per l'accorrente Gagliardi, conclusione potente che termina un metro a lato della porta difesa da Illiante

61' ammonito Tomasini

59' Fenati per Demontis, primo cambio operato da mister Ascoli. Nel Vado entra invece Redaelli al posto di Terzoni

56' GRAN GOL DI VARELA: 2-0 VADO! azione tutta di prima tra Tomasini, Bruschi e Varela, che con un preciso e potente sinistro spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Caruso

53' la Sanremese sembra aver patito la rete subita dopo appena tre minuti della ripresa, ammonito Maggi che concede un altro calcio piazzato ai rossoblù

51' Bruschi ci prova nuovamente su calcio piazzato, questa volta il pallone scavalca la barriera ma termina la sua corsa abbondantemente lontano dai pali della porta biancazzurra

49' sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Tarabotto, gran botta di Gallo dalla lunga distanza e pallone deviato in corner da Gagliardini

48' IL VADO E' IN VANTAGGIO: conclusione dal limite di Rotulo, pallone smorzato da un giocatore matuziano che favorisce l'inserimento di Bruschi, bravo ad anticipare con la punta del piede il portiere Caruso. 1-0 al "Chittolina"



46' ricomincia la gara! Nessun cambio da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0, a tra poco per il racconto del secondo tempo di Vado-Sanremese

45' un minuto di recupero

43' giallo per Terzoni, primo ammonito tra le file rossoblù dopo i gialli estratti all'indirizzo di Gagliardini e Scalzi

42' Varela in profondità per Bruschi, diagonale del numero nove del Vado che termina sull'esterno della rete

38' velenoso cross di Gerace sul secondo palo, completamente a vuoto l'intervento di Casazza che favorisce il colpo di testa da ottima posizione di Scalzi, ma la mira dell'attaccante della Sanremese non è delle migliori

36' rovesciata spettacolare di Demontis, pallone deviato da un difensore rossoblù e sfera in angolo. Grande gesto tecnico del centrocampista ex Lanusei, che non trova la porta per questione di centimetri

33' fase del match senza particolari sussulti, Sanremese più pericolosa dalle parti di Illiante, anche se la squadra di Ascoli non riesce a trovare il guizzo vincente per sbloccare il risultato

25' azione personale di Rotulo al limite dell'area ospite, finta ad eludere un paio di avversari e sinistro a mezza altezza che viene controllato dal portiere Caruso

21' grande azione in contropiede della Sanremese: Guarco è bravo a contrastare Scalzi al momento del tiro e sulla respinta del difensore rossoblù si avventa poi l'ex Gagliardi, che conclude dai ventidue metri senza creare eccessivi problemi a Illiante, attento nel bloccare la sfera con un tuffo plastico sulla propria destra

18' grande intervento di Illiante sulla deviazione sottomisura di Colombi, Sanremese vicina al gol del vantaggio

17' sul pallone va Bruschi, conclusione debole e rasoterra che viene facilmente respinta dalla barriera matuziana

16' grande giocata di prima di Bruschi, che scatena la corsa di Rotulo verso l'area della Sanremese: interviene da dietro Gagliardini in maniera fallosa, giallo per il difensore biancazzurro e punizione dal limite a favore del Vado

14' punizione di Scalzi nel cuore dei sedici metri, Castaldo di testa allontana il pallone

9' è la Sanremese che cerca di fare subito la partita, rossoblù a protezione della propria area di rigore nel tentativo di ripartire in contropiede innescando in velocità Gallo e Bruschi

4' Tarabotto ripropone il 4-3-1-2 con Gallo trequartista alle spalle di Bruschi e Varela, mentre in casa matuziana mister Ascoli disegna un 4-3-3 con Scalzi-Colombi-Gagliardi (uno dei tanti ex di giornata) nel reparto offensivo

1' inizia la gara! Divise tradizionali per entrambe le squadre, circa 150 spettatori sugli spalti del Chittolina

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure: tra poco in campo Vado e Sanremese nel match valevole per la 4^ giornata di ritorno del girone A di Serie D: i rossoblù, in piena zona playout, credono ancora nella salvezza diretta (a patto di trovare una maggiore continuità di risultati), mentre la squadra di mister Ascoli non vuole perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica (matuziani quinti a -6 dalla capolista Prato) dopo le ultime quattro gare senza vittoria.

Formazioni

VADO (4-3-1-2): Illiante; Dagnino, Castaldo, Guarco, Casazza; Tomasini, Terzoni, Rotulo; Gallo; Bruschi, Varela. A disposizione: Faggiano, Tona, Pittaluga, Redaelli, Alberto, Fossati, Cecon, Alessi, Piacentini. Allenatore: Tarabotto

SANREMESE (4-3-3): Caruso; Maggi, Gagliardini, Ponzio, Gerace; Demontis, Taddei, Spinosa; Scalzi, Colombi, Gagliardi. A disposizione: Signorini, Bregliano, Manes, Maroni, De Iulis, Scarella, Calderone, Fenati, Buccino. Allenatore: Ascoli