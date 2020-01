Calcio, Albenga. Venerdì sera confronto tra società e tifoseria. La Gradinata Sud: "Spirito costruttivo, la stagione è ancora lunga"

Un incontro per confrontarsi, serrare i ranghi e ritrovare quell'entusiasmo che gli ultimi risultati hanno in parte sopito.

Il mondo Albenga prova a ricompattarsi dopo la sconfitta nel derby con l' Imperia e per farlo la GRADINATA SUD ALBENGA ha chiesto un summit con la società per analizzare le difficoltà del mondo bianconero.

"Abbiamo deciso di chiedere un confronto con la dirigenza con spirito assolutamente costruttivo. La strada da percorrere è ancora tanta, ma al contempo crediamo sia giusto capire per quale motivo la squadra in troppe occasioni si sia espressa al di sotto delle proprie potenzialità.

Non percepiamo la giusta motivazione, non capiamo i motivi di una condizione fisica poco brillante e di errori non da categoria come quello avvenuto nel gol che ha deciso la partita di ieri ma soprattutto non capiamo certe scelte tecniche sbagliate adottate dal mister in alcune partite.