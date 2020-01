Calcio, Veloce. Il presidente Viti non dimentica mister Gerundo: "Arrivederci Maestro!"

L' eco della vittoria della Veloce contro il Taggia per 5-1 sta risuonando in maniera a dir poco vivace in tutto il Ponente Ligure.

Ma nelle ore della festa il presidente Viti non ha voluto dimenticare il contributo offerto da mister Mario Gerundo, dedicandogli le seguenti righe:

Arrivederci "Maestro"!

Ci tengo a salutare e ringraziare pubblicamente Mario Gerundo, uomo vero sia nel calcio che nella vita.

Mio "primo" mister dal quale ho avuto solo che da "imparare".

Quasi quattro anni insieme con tantissime soddisfazioni.

Ha deciso, da uomo di società di "lasciare" per aiutare la Società.

A presto Maestro!





A Bruno Tanda, un sincero ringraziamento e auguri di buon lavoro, per una scelta fortemente voluta. La Veloce ha al suo interno allenatori di prim'ordine non serve guardare lontano!!!





Il futuro è granata!





Bertrand Viti