Calcio a 5, Serie D. Il Bragno si mette sulla scia dell'Olimpia Carcarese, primo punto per il Millesimo

La capolista Olimpia Carcarese ha osservato il turno di riposo. Ne ha approfittato il Bragno che, superando con un sonoro 11 a 6 il Cengio, si è portato a sole due lunghezze di distanza dalla capolista. Le reti che hanno consentito di ottenere il primo successo dopo il pari d'esordio contro la Rocchettese portano le firme di Bottinelli (3), Berta (3), Mignone (3) e Abbaldo.

Nell'altro incontro disputato ieri sera, terzo pareggio in altrettante gare per la Rocchettese, che conclude quindi il suo primo trittico di gare con tre punti all'attivo. Contro il Millesimo, è finita 5 a 5. I goal dei giallorossi sono stati siglati da Roveta, assoluto protagonista dell'incontro con il suo poker, e da De Madre. I rossoblu hanno risposto in maniera analoga: quattro reti di uno scatenato Veneziano e sigillo del solito Carta.

Questa la classifica: Olimpia Carcarese 6; Bragno 4; Rocchettese 3; Cengio e Millesimo 1.