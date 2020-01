Calcio, Eccellenza. Nonostante un pareggio il Pietra Ligure sprofonda in ultima posizione, Gianmaria Genta: "Questa posizione non ci condizionerà, ci sono tutte le carte in regola per farcela"

Una situazione di classifica che non promette nulla di buono, ma uno spirito che resta intatto e una voglia di fare a dir poco fantastica. Possiamo riassumere così la situazione in casa Pietra Ligure, finita ultima in classifica del campionato di Eccellenza dopo il successo dell’ex fanalino di coda Molassana. Una posizione che comunque non condizionerà il cammino di biancoazzurri, come sottolineato Gianmaria Genta, uno degli acquisti della sessione invernale:

“Domenica è stato un vero peccato non centrare la vittoria contro il Rapallo-Rivarolese, siamo andati in vantaggio ben due volte ed abbiamo avuto anche delle occasioni importanti per chiudere il match, anche nel finale di gara, ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’ultimo posto non ci condizionerà assolutamente il nostro percorso, adesso non dobbiamo guardare la classifica ma pensare solamente partita dopo partita.”

Dopo sei stagioni con la maglia del Finale è arrivato il momento del cambio per il centrocampista: “Il tempo passato al Finale è sicuramente indimenticabili, abbiamo vinto due Coppe Italia liguri, siamo arrivati ai playoff in serie D, facendo il record di punti nella storia giallorosso, ma il ricordo più bello rimane la vittoria del campionato 2015/2016 di Eccellenza, in cui abbiamo perso soltanto una partita, quella è stata certamente una stagione incredibile. Ma come ogni storia “d’amore” che si rispetti c’è sempre un momento dove serve cambiare e per questo sono molto contento di essere approdato al Pietra Ligure.”

Servirà una svolta per il finale di stagione: “Sono fiducioso per l’ultima parte” – conclude Genta – “Soprattutto vedendo l’atteggiamento di domenica contro i bianconeri. Siamo una squadra molto unita con ottimi giocatori e una grande allenatore come Pisano, la società è sempre presente e vicina e questo vuol dire tanto in queste categorie.”