Calcio, Prima Categoria. In casa Pontelungo i goal non si contano, si pesano

È proprio il caso di dirlo: per il Pontelungo i goal valgono davvero oro. La squadra di Zanardini, infatti, guida la classifica di Prima Categoria con trenta punti e, dopo le prime due sconfitte consecutive, ha messo in fila la bellezza di dodici risultati utili consecutivi (nove successi e tre pareggi).

Il segreto dei granata sta nella retroguardia imperforabile, con appena otto reti al passivo in quattordici incontri. Un solidità difensiva grazie alla quale non si risente per nulla della poca efficacia in fase realizzativa. Ognuno dei 18 goal goal del Pontelungo vale quasi due punti in classifica (1,66 per la precisione).

Riuscire a vincere con il minimo testimonia sicuramente la forza di una squadra, ma visto l’equilibrio che regna sovrano, sarà importante cercare di trovare maggiormente la via della rete. Certo, il valore di ogni goal diminuirebbe, ma sarebbe ben più importante chiudere le partite con meno patemi.