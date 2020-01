Calcio, Promozione. La Veloce cala la manita al Taggia e regala il primo successo a mister Tanda, Luca Maida: "Carattere, grinta e voglia di vincere, questa la mentalità per centrare la salvezza"

La Veloce torna a fare punti e lo fa con una super prestazione contro la capolista Taggia. Una settimana turbolenta in casa granata, condita dalle dimissioni di mister Gerundo e l’arrivo di Bruno Tanda. Match subito in discesa, grazie al tris firmato Giusto, Guerra e Maida, i giallorossi hanno poi provato a riaprire il match con Gambacorta, ma nel finale sono Luca Maida, per la personale doppietta, e Fanelli a legittimare il successo:

“Sicuramente ognuno di noi doveva tirare fuori quel qualcosa in più che è mancato nelle ultime settimane e direi che lo abbiamo fatto nel migliore dei modi” – esordisce il centrocampista Maida – “Come ho già detto, ci terrei a precisare che la vittoria è anche merito di mister Gerundo, che ci ha sempre aiutato e sostenuto in questi 3 anni e continuerà a farlo anche al di fuori del campo. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, soprattutto in casa della prima in classifica. Abbiamo però dimostrato, fin dai primi minuti, di voler fare la partita, imponendo il nostro gioco con palla a terra. Non è un caso che i primi 3 goal, infatti, siano frutto di azioni corali ben manovrate.”

La salvezza diretta dista 8 lunghezza, ma bisogna contemporaneamente fare attenzione alla forbice playout dei 7 punti: “Fa piacere questo momento di euforia che mancava da parecchio tempo, ma bisogna restare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto ancora nulla” – prosegue il classe 1992 – “Dobbiamo disputare ogni partita con questo atteggiamento, con la consapevolezza che credendo un po’ di più nei nostri mezzi, non siamo inferiori a nessuno. Se in questi ultimi mesi che mancano alla fine, restiamo uniti e continuiamo a lavorare per migliorarci allenamento dopo allenamento, sono sicuro che possiamo dire ancora la nostra in chiave salvezza.”

L’arrivo del nuovo allenatore ha portato una scossa nello spogliatoio, la stessa che sperava proprio mister Gerundo: “Mister Tanda lo conoscevo già da tempo, mi ha allenato fin dai tempi del Vado nel settore giovanile. È una persona che conosce il calcio molto bene e sono contento che si sia reso disponibile a prendere l'incarico. Voglio concludere dedicando la mia doppietta a Gabriele Cavallini, che ci ha lasciato per sempre la scorsa settimana. Era un dirigente esemplare, sempre disponibile e al posto giusto, ci mancherà molto.”