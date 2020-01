Volley, Prima divisione maschile. Il Carcare continua la sua marcia, superata anche la Spinnaker

Continua inarrestabile la scia delle vittorie fino ad oggi conquistate dai ragazzi della Prima divisione maschile del Proncii Pub Carcare mantenendo inalterata la prima posizione in classifica

In occasione della quarta giornata di campionato per la 1ª divisione maschile del Proncii Pub Carcare ospitato dalla Spinnaker Albisola.

Le due squadre si presentato prima della sfida con soli 3 punti di differenza: i biancorossi sono a 9 punti frutto di 3 partite vinte su 3 giocate, mentre i gialloblù sono a quota 6, con una partita persa e due vinte.

Il Carcare scende in campo con la collaudata formazione iniziale: Chiapello palleggio, Gabellini opposto, capitan Gaggero e l’ex Cortese al centro, Travi e Andreani schiacciatori, con Cogliolo libero. Ma qualcosa non funziona per i valligiani e la squadra subisce i colpi della giovane formazione albisolese che si porta fino al 20-13 nonostante i 2 time out chiesti dalla panchina biancorossa. A quel punto coach Battistelli azzecca il cambio che ridà gioco alla squadra: Del Prato al posto di Chiapello. La squadra ricomincia a macinare gioco e si riporta fino al 21 pari con un’ottima rotazione in battuta di Cortese che si mantiene al servizio fino alla conclusione del set 20-25.

Il secondo set viene gestito al meglio dalla formazione ospite che fa il suo gioco fin dall’inzio e non da’ spazio al recupero dei gialloblù chiudendo il set a proprio favore per 18-25. Da sottolineare l’ingresso in doppio cambio dell’opposto Lorenzo e dello schiacciatore Ghidetti, prima presenza per lui quest’anno.

Il terzo set segue l’andamento del secondo, ma sul finale lo Spinnaker si riavvicina, e la panchina Carcarese è costretta a spezzare il ritmo con un time out. Lo scrollo degli allenatori ha avuto i suoi effetti sulla squadra ed il set viene chiuso 21-25 e la partita 0-3.

Partita che si preannunciava non facile, e così è stato. Nei momenti chiave il Proncii Pub Carcare è riuscito a far prevalere la propria esperienza e sfruttare i momenti di difficoltà degli avversari.

Questo il commento dello schiacciatore Daniele Travi sulla partita odierna: "Sfida avvincente, abbiamo dimostrato di avere testa in campo e di riuscire a fare risultato anche quando la prestazione non è delle migliori. Adesso testa alla prossima".

La prossima partita si svolgerà in casa del Carcare il 2 Febbraio dove i biancorossi sfideranno il V.T. Finale attualmente terza forza del campionato