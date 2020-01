Atletica Arcobaleno: arriva il titolo italiano per Ino Abbo a Grosseto, sorrisi anche dal cross regionale e da Marella Toblini

Sono 5 i campi di gara che hanno visto impegnati i portacolori Arcobaleno nel recente week-end.





A Grosseto era in programma la prima fase del Campionato Italiano di Società di Marcia, valida anche per alcune categorie per l’assegnazione del titolo nazionale.

L’indomito Ino Abbo non si è lasciato sfuggire l’occasione e con una gara molto determinata ed un vantaggio “abissale” sul secondo classificato si è aggiudicato il titolo di Campiona Italiano 2020 nella categoria SM70, concludendo la prova in 2:10:46.

In gara tra le assolute femminili anche Arianna Bellastro. Valido il suo piazzamento (12° in classifica generale, 6° nella categoria Promesse, con un crono finale di 1.54.54.





Sul percorso de Le Manie, prima delle due fasi regionali valide per l’assegnazione del Campionato di Società di Corsa Campestre.

Tra le file Arcobaleno esordio per molti neo tesserati e ottimi riscontri sia a livello di squadra che individuali.

Tra le Assolute Lucrezia Mancino chiude in 2° posizione, mentre chiara Meliga è 4° al termine di una gara affrontata con grande determinazione e Michela Caviglia porta il suo contributo: 1° posto provvisorio nella classifica per club.

Anche tra gli Assoluti uomini Arcobaleno risulta in testa alla classifica provvisoria: grande prova di Samuele Angelici, 2° all’arrivo. Molto bene anche Maurizio Fiorini (5°) e Vincenzo Stola (6°), mentre Andrea Di Molfetta chiude in 17° posizione.

Allieve in testa alla classifica con una vittoria della determinatissima Giada Bongiovanni, corredata dal 4° posto di Chiara Memme, dal 5° di Aurora Tagliafico e dal 9° di Alice Ghibaudo.

Gli Junior Uomini sono ad un solo punto dal vertice della classifica per club grazie alla 2° posizione di “Momo” Mohamed Saqat, al 3° posto di Hamza Soummade ed al 5° di Martin Giudice.

Tra le junior in gara unicamente Caterina Cennamo che conclude in 3° posizione.

La giovanissima squadra allievi (tutti al primo anno di categoria) è composta da Stefani Girotti, Mattia Basso, Adam Berardi, Amos Gabriele, Nicholas Carrai: i ragazzi termninano tutti nella zona centrale della classifica, dimostrando buone qualità e lasciando presagire un buon futuro, magari già dalla prossima fase del CDS di Cross in programma a Febbraio a Sarzana.





Lo splendido impianto di Miramas (nei pressi di Marsiglia) vede in gara Marella Toblini. La forte sprinter ponentina corre i 200 in 26.29, un buon crono anche considerando che si trattava per lei dell’esordio sulla distanza su pista indoor.





A Padova scendono in pista Alessio Padula e Samir Benaddi. Per Alessio un buon 1.57.21 sugli 800, mentre Samir realizza il discreto crono di 51.92 sui 400.





Esordio in canotta Arcobaleno per la lanciatrice ovadese Giulia Parodi, impegnata ad Aosta: il suo crono sui 60 è di 9.40.