Calcio, Alassio FC: il nuovo regolamento salva l'ottima ora giallonera, il 5 di febbraio la probabile prosecuzione del match con l'Athletic

Quanto meno il nuovo regolamento ha preservato quanto di buono l'Alassio ha espresso nei primi 60 minuti di gioco contro l'Athletic.

Il fastidio per non aver potuto concludere l'incontro a Sori di domenica scorsa è stato mitigato in casa delle vespe dai buoni segnali di riscossa dopo la cocente sconfitta interna (4-0) contro il Busalla.

La squadra di Cattardico ha messo in campo una delle migliori prove stagionali, complici anche le operazioni di mercato portate a complimento tra dicembre e gennaio.

La strada per la salvezza resta lunga e complicata, ma quanto meno dalla parti del "Ferrando" si sta rifacendo spezio la convinzione di potersela quanto meno giocare con le proprie avversarie dirette per il mantenimento della categoria.

L'infortunio del direttore di gara avrebbe potuto di fatto cancellare il 2-1 maturato nella trasferta genovese, se il regolamento dei dilettanti non si fosse uniformato a quello professionistico, ma l'ultima mezz'ora scarsa di gioco, più recupero, sarà recuperata a stretto giro di posta.

Ufficialità in merito non ne sono ancora emerse, ma la data più probabile appare essere mercoledì 5 febbraio.