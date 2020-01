Calcio, Savona: ripresa degli allenamenti regolare in attesa del pronunciamento della società

Savona in campo regolarmente oggi pomeriggio allo stadio Bacigalupo per la ripresa degli allenamenti finalizzati per la preparazione del derby con il Vado.

La squadra biancoblu, gli ordini di mister De Paola, ha quindi iniziato la marcia di avvicinamento alla sentitissima partita contro i rossoblu, scacciando via anche i rumors su un possibile nuovo mancato allenamento a causa della situazione societaria.

A tal proposito dal Bacigalupo giungono voci di una sorta di navigazione a vista da parte della dirigenza, impegnata a reperire i fondi necessari quanto meno per mantenere la categoria e concludere la stagione.

Voci però, che solamente la tanto attesa nota ufficiale del presidente Sgubin potrà più o meno confermare.