Calcio, Serie D girone A: le squalifiche e le diffide settimanali

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 26/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 2/2020

CORBELLINI GIUSEPPE (SAVONA F.B.C.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria.

ALLENATORI

CHIODETTI PAOLO (FEZZANESE)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un dirigente della squadra avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE PAOLA LUCIANO (SAVONA F.B.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERASSO TOMMASO (LAVAGNESE 1919)

Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GULLI ANDREA (LIGORNA 1922)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRANCATO DANIELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

BELLOCCHIO ANDREA (CALCIO CHIERI 1955)

MELANDRI DANIELE (CALCIO CHIERI 1955)

TANASA ANDREI (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CRUCIANI MICHEL (LUCCHESE 1905 ARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCARINGELLA MICHELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

TODISCO FRANCESCO (CASALE A.S.D.)

FELLECA FRANCESCO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

MAGGI LORENZO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

GRANAIOLA MARCO (SERAVEZZA POZZI CALCIO)