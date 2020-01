Cross, Giochi Sportivi Studenteschi. Vittorie per Lara Dieci e Filippo Bovio tra i più giovani, tra i cadetti bene Anna Crovetto e Gabriele Di Vita

Si è svolta sul percorso allestito nei pressi del Centro Sportivo Olmo Ferro di celle Ligure la fase distrettuale dei Giochi sportivi Studenteschi di Cross, con in palio la qualificazione per la fase provinciale in programma a Savona il prossimo 4 Febbraio.

Manifestazione molto partecipata, con organizzazione coordinata da Atletica Varazze, Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Arcobaleno Savona, a supporto del Comune di Celle Ligure.





Nelle gare riservate alle prime medie sono due cellesi ad importi: in campo femminile Lara Dieci la spunta su Elena Minetti (Varazze) e Caterina Oddoni (Celle). Tra i ragazzi Filippo Bovio prevale su Luciano Vladimiro (Varazze) e sull’altro cellese Aurelio Invernizzi che paga nel finale una partenza un po’ troppo alla “garibaldina”.





Tra le cadette doppietta varazzina, con Anna Crovetto che si impone senza grosse difficoltà. Argento per Irene Oggiano e bronzo alla cellese Alessia Rebagliati.





Nella prova dei cadetti tripletta cellese: gara in solitario e netta affermazione per Gabriele Di Vita. Alle sue spalle Alessandro Veneziano prevale allo sprint su Paolo Falco.