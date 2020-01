E' arrivata ieri la notizia delle dimissioni di Cesare Renzini dalla carica di direttore sportivo del Pietra Ligure.

Uno strappo, quello consumato tra le parti, privo però di acrimonia, come confermano le parole del presidente Claudio Faggiano:

"Rispettiamo la scelta che ha deciso di intraprendere Cesare: siamo dispiaciuti per la sua partenza e lo ringraziamo per l'impegno che ha dimostrato in queste due stagioni. Salutiamo un dirigente appassionato di calcio e soprattutto una persona perbene".