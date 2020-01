Calcio, Sanremese. Non omolagata la vittoria di Coppa contro la Folgore Caratese, c'è il ricorso dei lombardi

PREANNUNCIO DI RECLAMO

SANREMESE CALCIO S.R.L. - FOLGORE CARATESE A.S.D.

reso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. avverso l'esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Con queste poche righe sul comunicato ufficiale, pubblicato oggi pomeriggio dalla Lnd, il Giudice Sportivo ha preso atto del reclamo presentato dalla Folgore Caratese dopo la sconfitta della semifinale di andata di Coppa Italia contro i matuziani (il gol partita è stato realizzato su punizione da Scalzi).

Restano da capire le motivazioni che hanno spinto la Folgore al reclamo, al momento ancora ufficialmente non espresse, in attesa che quest'ultimo venga discusso di fronte agli organi della Giustizia Sportiva.